Филолог назвала самые частые ошибки участников «Тотального диктанта»

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Написание «не» со словами, прописные и строчные буквы в именах собственных и нарицательных, а также постановка «н» и «нн» в прилагательных и причастиях стали главными трудностями для участников акции «Тотальный диктант» 2026 года, сообщила РИА Новости кандидат филологических наук Елена Хайлова.
Акция «Тотальный диктант» прошла в субботу в 55 странах мира и в онлайн-формате. В этом году текст был посвящен биографии семьи Александра Пушкина.
«Тексты “Тотального диктанта” каждый год заставляют участников вспоминать самые сложные правила, и этот год не стал исключением: -Н- и -НН- в прилагательных и причастиях, написание “не” со словами разных частей речи, прописные и строчные буквы в именах собственных и нарицательных — топ орфографических трудностей», — сказала Хайлова.
Она добавила, что трудности во время написания диктанта могли возникнуть также с правописанием непроизносимых согласных и непроверяемых гласных и согласных в словарных словах «аннулировать», «ассоциация», «масштаб».
Кроме того, ошибки были допущены в некоторых устаревших словах. Например, в существительном «лейб-гвардия» первая часть должна писаться через дефис, однако во многих работах встретилось слитное или раздельное написание.
«Среди пунктуационных ловушек — отличие вводных слов от слов, не являющихся вводными, оформление прямой речи, знаки препинания между частями сложных предложений», — заключила Хайлова.
«Тотальный диктант» — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.