В Волгоградской области отменена пятичасовая беспилотная опасность

Утром 20 апреля в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку оповещений начало МЧС России через смс и ведомственное приложение в 06:10.

По данным экспертов, теперь жители и гости региона могут безопасно находиться на открытых участках улиц, а также подходить к окнам.

Отметим, режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области 20 апреля в 01:20 из-за угрозы проникновения дронов с территорий соседних регионов. В общей сложности он действовал пять часов. При этом аэропорт Волгограда не закрывался. Воздушная гавань функционирует в штатном режиме.