В Хабаровском крае стартовал досрочный этап сдачи ОГЭ для девятиклассников

В России официально стартовал досрочный этап основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в досрочный период в Ванинском муниципальном районе и Хабаровске сдают экзамены 6 девятиклассников. Первый экзамен досрочного этапа по математике школьники пишут уже сегодня.
Досрочный период ОГЭ-2026 продлится до 18 мая. Этот этап предназначен для учеников, которые по уважительным причинам не смогут присутствовать на экзаменах в основную волну.
Утвержденное расписание досрочного этапа выглядит следующим образом:
21 апреля (вторник) — математика.
24 апреля (пятница) — русский язык.
28 апреля (вторник) — информатика, литература, обществознание, химия.
6 мая (среда) — биология, география, иностранные языки, история, физика.
Для тех, кто не сможет сдать экзамены в эти даты, в рамках досрочного периода предусмотрены резервные дни.
Возможность пройти государственную итоговую аттестацию раньше основного потока предоставляется строго при наличии уважительных причин, подтвержденных документами: плановое лечение или медицинские показания, участие в официальных олимпиадах и спортивных соревнованиях, переезд в другой регион на ПМЖ, призыв на военную службу.
После завершения досрочного этапа выпускников ждет основной период ОГЭ, который пройдет с 2 июня по 6 июля. Это самый массовый этап, в котором примет участие подавляющее большинство девятиклассников.