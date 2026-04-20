МВД обратилось к казахстанцам по важному поводу

Как говорится в сообщении, фиксируются случаи передачи ложной информации о якобы готовящихся взрывах, поджогах и иных угрозах общественной безопасности с использованием средств связи, интернет-ресурсов, мессенджеров и социальных сетей.
Такие действия квалифицируются как уголовное правонарушение независимо от мотивов — шутка, розыгрыш либо попытка дестабилизации обстановки.
Заведомо ложные сообщения об акте терроризма создают реальную угрозу общественной безопасности, приводят к массовым эвакуациям, нарушению работы государственных органов, образовательных, медицинских и иных социальных объектов, а также отвлекают значительные силы и средства экстренных служб.
За совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Все подобные сообщения подлежат обязательной проверке, а лица, причастные к их распространению, устанавливаются, в том числе с применением современных цифровых и технических средств.
Рекомендуется:
- не распространять непроверенную информацию;
- не совершать ложные вызовы и сообщения, в том числе в сети интернет; разъяснить детям о наличии ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, в том числе в социальных сетях и мессенджерах;
- при получении сообщений с угрозами незамедлительно сообщать в полицию.
МВД призывает граждан к соблюдению законодательства и ответственному поведению в цифровом пространстве.
Ранее Генпрокуратура Казахстана предупредила о серьезной угрозе.