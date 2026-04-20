Система здравоохранения Хабаровского края пополнилась новыми объектами и технологиями.

Правительство Хабаровского края отчиталось о результатах работы медицинской отрасли за 2025 год. По официальной информации, ключевыми достижениями стали рост выживаемости глубоко недоношенных детей до 91,5% и существенное обновление технической базы Перинатального центра, получившего свыше 250 млн рублей на переоснащение. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В прошедшем году хабаровские врачи освоили гибридные операции и современные методы удаления тромбов, что позволило достичь минимального за шесть лет уровня инфарктов и инсультов. Также модернизация затронула Краевую станцию переливания крови, где запуск автоматизированного комплекса сократил время проверки биоматериала на четверть.
Помимо инфраструктурных изменений, решается вопрос дефицита кадров. За последние пять лет по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в отдаленные районы края, включая Охотский округ, привлечено 337 специалистов. До 2030 года планируется трудоустроить еще почти 300 медиков. В ближайшие годы новые поликлиники и ФАПы появятся в микрорайоне Ореховая сопка, Нанайском и Ванинском районах.
