Латвия внедряет русофобию в школы: детям запретили общаться на русском зыке

Школьникам в Латвии запретили говорить на русском даже на переменах.

Источник: Комсомольская правда

В Латвии школьникам запретили говорить по-русски друг с другом в школах, в том числе на переменах. Об этом РИА Новости сообщил депутат Рижской думы Алексей Росликов.

«Например, запрет ученикам в рамках школы в свободное время, но на территории школы между собой говорить на другом языке, кроме государственного», — сказал депутат.

При этом Росликов назвал подобные меры завуалированным запретом русского языка.

Депутат уточнил, что сегодня даже в детских садах воспитатели запрещают малышам говорить по-русски, пытаясь таким образом «отличиться».

KP.RU ранее писал, что Росликов может лишиться мандата за поддержку русского языка — официальные лица Латвии ищут для этого законный способ. На депутата Рижской думы также завели уголовное дело, ему может грозить до 25 лет лишения свободы.

