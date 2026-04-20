Латвия внедряет русофобию в школы: детям запретили общаться на русском зыке

В Латвии школьникам запретили говорить по-русски друг с другом в школах, в том числе на переменах. Об этом РИА Новости сообщил депутат Рижской думы Алексей Росликов.
«Например, запрет ученикам в рамках школы в свободное время, но на территории школы между собой говорить на другом языке, кроме государственного», — сказал депутат.
При этом Росликов назвал подобные меры завуалированным запретом русского языка.
Депутат уточнил, что сегодня даже в детских садах воспитатели запрещают малышам говорить по-русски, пытаясь таким образом «отличиться».
KP.RU ранее писал, что Росликов может лишиться мандата за поддержку русского языка — официальные лица Латвии ищут для этого законный способ. На депутата Рижской думы также завели уголовное дело, ему может грозить до 25 лет лишения свободы.