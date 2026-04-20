Жительница Прикамья вывела супруга из задымлённого гаража на свежий воздух

Мужчина из задымлённого гаража вывела на свежий воздух его жена, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По данным ведомства, пожар произошёл вечером 18 апреля в Кудымкаре. Возгорание происходила внутри бани и гаража. На место выехали 23 сотрудника МЧС и 8 единиц техники.
Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Спустя 10 минут после вызова огонь был локализован, ещё через 9 минут — полностью ликвидирован.
«На пожаре погибших нет. К сожалению, имеется травмированный. Один человек спасён — из задымленного гаража мужчину на свежий воздух вывела жена», — рассказали в МЧС Прикамья.
Причины и обстоятельства пожара усатнавливаются.