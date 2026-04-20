Жительница Прикамья вывела супруга из задымлённого гаража на свежий воздух

Пожар произошёл 18 апреля в Кудымкаре.

Мужчина из задымлённого гаража вывела на свежий воздух его жена, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, пожар произошёл вечером 18 апреля в Кудымкаре. Возгорание происходила внутри бани и гаража. На место выехали 23 сотрудника МЧС и 8 единиц техники.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Спустя 10 минут после вызова огонь был локализован, ещё через 9 минут — полностью ликвидирован.

«На пожаре погибших нет. К сожалению, имеется травмированный. Один человек спасён — из задымленного гаража мужчину на свежий воздух вывела жена», — рассказали в МЧС Прикамья.

Причины и обстоятельства пожара усатнавливаются.