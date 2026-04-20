Во Флориде самолет упал во дворе дома, пилот погиб

Пилот легкомоторного самолета погиб, когда воздушное судно, которым он управлял, разбилось во дворе жилого дома. Это произошло около города Тампа, в штате Флорида в США, информирует телеканал CBS News.
Речь идёт о самолёте Cessna. Крушение произошло утром 19 апреля. Самолет рухнул во двор жилого дома в 08:35 по местному времени, что соответствует 15:35 по московскому. Пилот погиб на месте, здание было незначительно повреждено. Также сообщалось, что из-за падения самолёта возник пожар.
Начато расследование происшествия, этим занимаются Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США.
