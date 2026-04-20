Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Флориде самолет упал во дворе дома, пилот погиб

CBS: Пилот погиб при крушении легкого частного самолета во Флориде.

Источник: Комсомольская правда

Пилот легкомоторного самолета погиб, когда воздушное судно, которым он управлял, разбилось во дворе жилого дома. Это произошло около города Тампа, в штате Флорида в США, информирует телеканал CBS News.

Речь идёт о самолёте Cessna. Крушение произошло утром 19 апреля. Самолет рухнул во двор жилого дома в 08:35 по местному времени, что соответствует 15:35 по московскому. Пилот погиб на месте, здание было незначительно повреждено. Также сообщалось, что из-за падения самолёта возник пожар.

Начато расследование происшествия, этим занимаются Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США.

Ранее сообщалось, что в Крыму разбился самолет Ан-26, 29 человек погибли.

Также сообщалось, что частный самолёт разбился в США, на борту было восемь человек. Катастрофа произошла в международном аэропорту Бангор в штате Мэн. Бизнес-джет рухнул при взлёте.

Тем временем стало известно, что авиакатастрофа в Вашингтоне 29 января 2025 года, унесшая жизни 67 человек, включая российских фигуристов, произошла из-за размещения маршрута вертолета на траектории авиалайнера.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше