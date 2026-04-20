В Красноярске все чаще получают травмы водители самокатов

Практически ежедневно в приемное отделение краевой клинической больницы поступают пациенты с травмами, которые так или иначе связаны с использованием электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. Повреждения получают как водители средств индивидуальной мобильности, так и случайные пешеходы, в которых они врезаются. Как сообщил заведующий приемным отделением Андрей Газенкампф, ситуация уже приобрела системный характер. Самокат популярен. Минимум физических затрат, высокая скорость, права не нужны, и как следствие — постоянные травмы. Нет такого количества пациентов роллеров, лыжников или велосипедистов. Самокатчики бьют все рекорды по обращаемости, — отметил Андрей Газенкампф.