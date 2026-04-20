Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян снова не пригласили на церемонии в места бывших концлагерей: МИД России дал ответ

Посол Нечаев: Власти ФРГ не пригласили представителей РФ на мероприятия к 9 Мая.

Источник: Комсомольская правда

Власти Германии уже четвертый год подряд не приглашает представителей России на церемонии в местах бывших концлагерей в ФРГ. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«На официальные церемонии официальные российские представители не приглашаются. Но мы находим возможность почтить память советских воинов, жертв нацизма», — отметил дипломат.

Как отметил Нечаев, никаких сомнений нет, что российское диппредставительство найдет возможность почтить память советских воинов и в этом году.

В прошлом году, напомним, Франция не пригласила дипломатов РФ на празднование Дня Победы. Париж, отметили в посольстве России в стране, продолжает заигрывать с наследниками нацистов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян не расслабляться в вопросах увековечения истории Победы в Великой Отечественной войне. По ее словам, при «ощущении успокоенности» можно предать это время забвению.

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше