Россиян снова не пригласили на церемонии в места бывших концлагерей: МИД России дал ответ

Власти Германии уже четвертый год подряд не приглашает представителей России на церемонии в местах бывших концлагерей в ФРГ. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
«На официальные церемонии официальные российские представители не приглашаются. Но мы находим возможность почтить память советских воинов, жертв нацизма», — отметил дипломат.
Как отметил Нечаев, никаких сомнений нет, что российское диппредставительство найдет возможность почтить память советских воинов и в этом году.
В прошлом году, напомним, Франция не пригласила дипломатов РФ на празднование Дня Победы. Париж, отметили в посольстве России в стране, продолжает заигрывать с наследниками нацистов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян не расслабляться в вопросах увековечения истории Победы в Великой Отечественной войне. По ее словам, при «ощущении успокоенности» можно предать это время забвению.