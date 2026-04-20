Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске возле Свято-Успенского монастыря раскопали кости мамонта и скелет лошади (видео)

Более 3000 древних объектов нашли при археологических раскопках на территории красноярского Свято-Успенского монастыря в Удачном.

Об этом в своих соцсетях сообщил сенатор Александр Усс, напомнив, что изыскания ведутся в связи с будущим строительством нового келейного корпуса. Среди обнаруженного он отметил фрагменты костей мамонта и скелет лошади. Ориентировочный возраст находок — более 11 700 лет.

Их отправили на лабораторные исследования.

«Красноярск в очередной раз подтверждает статус места с древнейшей историей жизни человека», — отметил Александр Усс.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.