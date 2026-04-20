В Красноярске возле Свято-Успенского монастыря раскопали кости мамонта и скелет лошади (видео)

Более 3000 древних объектов нашли при археологических раскопках на территории красноярского Свято-Успенского монастыря в Удачном.
Об этом в своих соцсетях сообщил сенатор Александр Усс, напомнив, что изыскания ведутся в связи с будущим строительством нового келейного корпуса. Среди обнаруженного он отметил фрагменты костей мамонта и скелет лошади. Ориентировочный возраст находок — более 11 700 лет.
Их отправили на лабораторные исследования.
«Красноярск в очередной раз подтверждает статус места с древнейшей историей жизни человека», — отметил Александр Усс.
