Хабаровские ветераны СВО готовятся к чемпионату «Абилимпикс»

В Хабаровском крае шестеро ветеранов специальной военной операции активно готовятся к региональному этапу чемпионата «Абилимпикс». Они будут соревноваться в разных компетенциях среди специалистов, сообщили в пресс-службе правительства края.
Чемпионат, организованный в рамках федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», пройдёт с 21 апреля по 43 компетенциям. Ветераны выступят в категориях «Столярное дело», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Фотограф» и «Оператор БПЛА». Тренировки идут под руководством опытных экспертов.
Особенно серьёзно готовятся к соревнованиям Дмитрий Сытин и Игорь Моисеенко. Бойцы довели навыки пилотирования беспилотников практически до автоматизма: сначала на симуляторе, потом на реальном аппарате. Теперь они уверенно выполняют взлёт, посадку, облет препятствий и съёмку.
«Работа с БПЛА для меня — не просто компетенция, а настоящее призвание. Ещё в детстве увлекался моделированием, и это увлечение осталось со мной на всю жизнь», — сказал Моисеенко.
Всего в чемпионате примут участие больше 450 конкурсантов и 300 экспертов. Победители регионального этапа отправятся на отборочный тур, а затем лучшие поедут на Национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву.
В прошлом году сборная края завоевала три медали на национальном финале, а региональный центр развития движения «Абилимпикс» занял 7-е место в России по эффективности.