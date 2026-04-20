В Хабаровске на турнир по боксу соберутся спортсмены из 16 стран мира

В Хабаровске 21 апреля откроется международный турнир по боксу — состязания, посвященные памяти Героя Советского Союза Константина Короткова.
Заявки на турнир поступили от 150 спортсменов из 16 стран мира. Помимо россиян на спарринги выйдут боксеры из Азербайджана, Алжира, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Кубы, Китая, КНДР, Южной Кореи, Сейшел, Таджикистана, Таиланда, Узбекистана, Монголии и Беларуси.
Поединки пройдут в течение трех дней, на 25 апреля запланированы финальные бои среди мужчин и женщин. Будут разыграны медали в 13 мужских и 6 женских весовых категориях.
Узнать больше по теме
