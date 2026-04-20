Стало известно, сколько потратят на благоустройство сквера Пономаренко в Омске

В Омске почти 3 миллиона рублей направят на благоустройство сквера Пономаренко в Октябрьском округе. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Сергей Шелест.
На эти деньги планируется приобрести малые архитектурные формы. В сквере должны появиться детский игровой комплекс и песочный дворик.
«Благодарю депутатов Омского горсовета из партии “Единая Россия” за развитие системы инициативных проектов в Омске и поддержку идей горожан по созданию комфортных локаций для отдыха и прогулок», — отметил градоначальник.
