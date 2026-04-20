В Иркутской области утвердили график выплаты майских пособий и пенсий

Как сообщили в СФР, 29 апреля на счета поступят единое пособие на детей до 17 лет, выплаты беременным женщинам и неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет, пособие на детей военнослужащих-срочников и мобилизованных, а также пенсии в семи округах, где действует режим ЧС: Зиминском, Куйтунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Черемховском и Чунском.