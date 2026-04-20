Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области утвердили график выплаты майских пособий и пенсий

Некоторые выплаты перечислят досрочно.

Источник: Reuters

Отделение Социального фонда России по Иркутской области досрочно перечислит некоторые пособия и пенсии в связи с длительными майскими выходными.

Как сообщили в СФР, 29 апреля на счета поступят единое пособие на детей до 17 лет, выплаты беременным женщинам и неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет, пособие на детей военнослужащих-срочников и мобилизованных, а также пенсии в семи округах, где действует режим ЧС: Зиминском, Куйтунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Черемховском и Чунском.

Остальные выплаты придут по обычному графику: 5 мая — из маткапитала, 8 мая — пособие работающим родителям.

Пенсии распределены по трем датам: 13 мая — для жителей Иркутска и большинства округов (включая Усть-Илимский, Бодайбинский, Катангский, Киренский и другие), 18 мая — для Ангарска, Братского, Балаганского, Качугского, Нижнеилимского и Шелеховского округов, 21 мая — для тех, кому пенсию назначили впервые с марта 2026 года.

Доставка почтой пройдет с 3 по 25 мая. Точную дату можно уточнить в своем отделении.

Ранее иркутянам напомнили о получении пенсионных накоплений разовой выплатой.