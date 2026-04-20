Турфирмы Хабаровска открыли бронирование поездок в китайский Жаохэ

Первые выезды запланированы на 30 апреля.

Источник: Хабаровский край сегодня

Предложения по бронированию туров из Хабаровска в китайский уезд Жаохэ опубликовало сразу несколько компаний региона. Дата первой поездки на пароме из Покровки в Бикинском районе запланирована на последний день апреля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Стоимость варьируется и зависит от продолжительности тура и количества включенных в пакет услуг. Например, трехдневная поездка с трансфером, размещением и завтраками обходится, в среднем, примерно в 6500 рублей.

Напомним, что 25 марта работу погранперехода Покровка-Жаохэ поставили на паузу из-за нестабильности льда, который не позволял обеспечить безопасность на понтонной переправе. Минтранс Хабаровского края анонсировал, что паромную переправу на этом маршруте запустят в конце апреля или начале мая.