В Башкирии стало больше больных онкологией: назван самый неблагополучный по заболеваемости район

В Башкирии в 2024 году заболеваемость злокачественными новообразованиями выросла на 4,6% и составила 373,4 случая на 100 тысяч жителей. Данные опубликовали в сопроводительных материалах к региональной программе по укреплению здоровья на 2026−2030 годы — ее правительство республики утвердило недавно.
Показатели существенно различаются по территориям. Наименьший уровень заболеваемости — в Хайбуллинском районе: 205,1 случая на 100 тысяч человек. Наиболее высокие цифры — в Альшеевском районе: там показатель достиг 557,2 случая на 100 тысяч жителей.
Среди тех, кому онкологию поставили впервые, женщин оказалось немного больше — 51,9%, мужчин — 48,1%.