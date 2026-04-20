В Хабаровске в серии ДТП с пешеходами есть тяжело пострадавшие

В Хабаровске 18 и 19 апреля зафиксировали серию ДТП с участием пешеходов — сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.
Наиболее тяжёлые травмы получил мужчина 1960 года рождения. После наезда на нерегулируемом пешеходном переходе его доставили в реанимацию с переломами таза, рёбер и травматическим шоком.
Ещё один пешеход, мужчина 1967 года рождения, был госпитализирован с переломами костей черепа и ключицы, а также черепно-мозговой травмой.
Часть аварий произошла на нерегулируемых переходах. В одном из случаев водитель совершил наезд на пешехода ночью и скрылся с места происшествия. Пострадавший получил травму ноги и проходит амбулаторное лечение.
Кроме того, зафиксированы ДТП с участием велосипедиста и подростка на средстве индивидуальной мобильности. В этих случаях пострадавшие получили менее тяжёлые травмы.
Отдельно отмечается авария с электровелосипедом, где водитель автомобиля находился в состоянии опьянения. Пострадавший получил переломы челюсти и ключицы.
По предварительным данным, большинство водителей были трезвы, за исключением одного случая, а также продолжаются мероприятия по установлению личности скрывшегося участника ДТП.