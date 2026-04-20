Стрелок в Луизиане оказался ветераном армии США, он убил семерых своих детей

Массовую стрельбу в городе Шривпорт (штат Луизиана), в результате которой погибли восемь несовершеннолетних в возрасте от года до 14 лет, устроил 31-летний ветеран армии США Шамар Элкинс. Семеро из погибших были его собственными детьми. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщила газета The New York Post.

Массовую стрельбу в городе Шривпорт (штат Луизиана), в результате которой погибли восемь несовершеннолетних в возрасте от года до 14 лет, устроил 31-летний ветеран армии США Шамар Элкинс. Семеро из погибших были его собственными детьми. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщила газета The New York Post.

По данным издания, за несколько часов до бойни Элкинс опубликовал в соцсетях фото с одной из дочерей.

— Стрелок был 31-летним ветераном армии, который за несколько часов до воскресной бойни опубликовал фотографию себя с одной из своих дочерей, — говорится в материале.

На других записях, сделанных его женой в 2016 году, он запечатлен в военной форме. В результате нападения погибли восемь человек, еще 10 пострадали.

Ранее сообщалось, что нападавший угнал автомобиль, чтобы скрыться с места происшествия, но был застрелен полицией во время преследования.

30 марта в американском городе Булверде 15-летний подросток открыл стрельбу в школе, ранил учительницу и сам погиб на месте происшествия.

