Стрелок в Луизиане оказался ветераном армии США, он убил семерых своих детей

Массовую стрельбу в городе Шривпорт (штат Луизиана), в результате которой погибли восемь несовершеннолетних в возрасте от года до 14 лет, устроил 31-летний ветеран армии США Шамар Элкинс. Семеро из погибших были его собственными детьми. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщила газета The New York Post.