Кардиолог рассказал, какая опасная болезнь может протекать бессимптомно

Кардиолог Лопатин: ишемическая болезнь сердца может протекать бессимптомно.

Источник: Комсомольская правда

Ишемия сердца часто протекает скрыто и в 80% случаев приводит к внезапной смерти россиян. Об этом РИА Новости сообщил кардиолог Юрий Лопатин. В зоне риска — гипертоники и люди с лишним весом.

«Основной причиной внезапной сердечной смерти, до 80% случаев, является ишемическая болезнь сердца, которая может протекать бессимптомно», — поделился специалист.

По словам Лопатина, в группу риска входят гипертония, высокий холестерин, курение, малоподвижный образ жизни и стресс. В России ожирение есть у 25% взрослых, избыточный вес — у 62%. Он также подчеркнул, что ранние сердечно-сосудистые заболевания или утрата родственников повышают риск внезапной смерти.

Согласно данным академика РАН Сергея Бойцова, улучшить состояние сосудов без лекарств помогу физические нагрузки. Они помогают капиллярам правильно работать.