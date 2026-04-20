Стартовала регистрация избирателей на предварительном голосовании «Единой России»

20 апреля стартовала регистрация избирателей, желающих принять участие в предварительном голосовании «Единой России».
Жителям предстоит выбрать участников процедуры, которые станут кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ и Законодательного Собрания Красноярского края.
Выбирать победителей могут все желающие жители Красноярского края. Для этого им необходимо пройти регистрацию на сайте PG.ER.RU до 29 мая, а в дни голосования с 25 по 31 мая выбрать наиболее понравившуюся кандидатуру в электронном формате.
На сегодняшний день заявки на участие в предварительном голосовании поступили от 285 кандидатов, из них 250 человек зарегистрированы на выборы в Законодательное Собрание Красноярского края, 22 на выборы депутатов Госдумы.
Те, у кого возникают сложности с регистрацией, могут получить помощь волонтеров в Штабе общественной поддержки «Единой России» и местных отделениях партии в муниципальных образованиях региона.
«Участвовать в выборе кандидатов от партии могут только зарегистрированные избиратели. Поскольку и регистрация, и голосование проходят полностью онлайн, у жителей, особенно у старшего поколения, могут появиться вопросы или трудности. В этом случае наши волонтеры всегда готовы оказать помощь. На сайте также доступна вся информация о кандидатах: можно посмотреть их видеоролики и ознакомиться с предвыборными программами. После изучения материалов, избиратели смогут сделать свой выбор и отдать голос. За прозрачностью процедуры внимательно следят члены регионального оргкомитета. Если возникают любые вопросы, кандидаты и избиратели могут смело обращаться к ним», — рассказал начальник отдела правовой работы Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», член регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Максим Зверев.
Напомним, предварительное голосование состоится с 25 по 31 мая. В течение недели зарегистрированные избиратели смогут зайти на сайт pg.er.ru и проголосовать в электронных бюллетенях за понравившихся кандидатов. По итогам голосования партия сформирует списки кандидатов на предстоящие выборы.