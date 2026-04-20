Как получить компенсацию при паводке в Красноярском крае?

В округах Красноярского края фиксируют первые подтопления жилых домов и участков из-за паводка. Жители этих территорий задаются вопросом: как получить компенсацию? Ответ дал глава агентства ГО и ЧС по Красноярскому краю Сергей Тагиров.
«Если на территории введена чрезвычайная ситуация, порядок выплат зависит от её масштаба. Например, при ЧС муниципального характера (когда затоплено небольшое количество домов в одном районе) зона ответственности лежит на органах местного самоуправления. Именно они принимают решение об оказании материальной поддержки пострадавшим», — рассказал руководитель агентства ГО и ЧС по Красноярскому краю Сергей Тагиров.
Кроме того, в любом случае лишившиеся имущества граждане могут обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Там можно получить выплату как лицо, оказавшееся в трудной жизненной ситуации. Сумма такой единовременной поддержки зависит от конкретного округа края и может достигать 30 тыс. руб.
Однако глава краевого ведомства отмечает, что самая надёжная защита жилья от паводков, а также от пожаров — это страхование.
«К сожалению, пока эта мера у нас не очень активно используется населением», — подчеркнул Тагиров.
Напомним, все новости о паводках krsk.aif.ru собирает в прямой трансляции. Также в ней можно найти инструкции, как подготовить жилье к половодью, как привести в порядок участок после него и другие полезные советы.