В апреле в ТРК «СемьЯ» заработает «чистомат»

Пермяки смогут воспользоваться автоматическим пунктом приёма химчистки.

Источник: Комсомольская правда

В Перми в ТРК «СемьЯ» установили автомат для приёма вещей в химчистку. Найти его можно на первом этаже второй очереди торгового центра. Запустить автоматический пункт приёма планируют в этом месяце, сообщает администрация торгового центра в социальных сетях.

Из автомата вещи попадают в профессиональную пермскую химчистку «Berco», которая специализируется на чистке обуви, уходу за сумками и кожаными аксессуарами.

«Чистомат» позволяет клиентам зарегистрироваться через смартфон, сдать вещи для чистки в отдельный ячейке, получить онлайн квитанцию для согласования заказа, а потом забрать чистую вещь.

Кроме того, пункт приёма оснащен информационным экраном, терминалом для оплаты химчистки на месте и устройством для выдачи чеков.