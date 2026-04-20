В апреле в ТРК «СемьЯ» заработает «чистомат»

В Перми в ТРК «СемьЯ» установили автомат для приёма вещей в химчистку. Найти его можно на первом этаже второй очереди торгового центра. Запустить автоматический пункт приёма планируют в этом месяце, сообщает администрация торгового центра в социальных сетях.
Из автомата вещи попадают в профессиональную пермскую химчистку «Berco», которая специализируется на чистке обуви, уходу за сумками и кожаными аксессуарами.
«Чистомат» позволяет клиентам зарегистрироваться через смартфон, сдать вещи для чистки в отдельный ячейке, получить онлайн квитанцию для согласования заказа, а потом забрать чистую вещь.
Кроме того, пункт приёма оснащен информационным экраном, терминалом для оплаты химчистки на месте и устройством для выдачи чеков.