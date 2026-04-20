Дуров утверждает, что во Франции ему грозит более 10 обвинений

В феврале прокуратура Парижа сообщила о проведении обыска в офисах X во Франции совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Как уточнило AFP, это связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года после жалоб на работу ее алгоритмов. Также оно касалось жалоб на встроенный чат-бот Grok из-за публикации им материалов, связанных с отрицанием Холокоста, а также искусственно сгенерированных изображений сексуального характера. Парижская прокуратура вызвала Маска и бывшего гендиректора соцсети Линду Яккарино на допрос, назначенный на 20 апреля.