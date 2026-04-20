Дуров утверждает, что во Франции ему грозит более 10 обвинений

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что расследование против него во Франции проходит по более чем «дюжине обвинений», каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения.
«Франция [президента Эмманюэля] Макрона теряет легитимность, поскольку она использует уголовные расследования для подавления свободы слова и конфиденциальности. Я нахожусь под расследованием во Франции: более дюжины обвинений, каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения», — написал он в своем Telegram-канале, комментируя решение Минюста США не помогать Франции в проведении расследования в отношении принадлежащей Илону Маску X.
О расследовании против Х во Франции.
24 августа 2024 года Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже по обвинениям, среди которых соучастие в администрировании сетевой платформы с целью совершения незаконных транзакций в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере €500 тыс. По решению следственного судьи он был помещен под судебный контроль с обязательством внести залог в размере €5 млн. Также ему было предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию Франции.
О расследовании против Маска во Франции.
В феврале прокуратура Парижа сообщила о проведении обыска в офисах X во Франции совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Как уточнило AFP, это связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года после жалоб на работу ее алгоритмов. Также оно касалось жалоб на встроенный чат-бот Grok из-за публикации им материалов, связанных с отрицанием Холокоста, а также искусственно сгенерированных изображений сексуального характера. Парижская прокуратура вызвала Маска и бывшего гендиректора соцсети Линду Яккарино на допрос, назначенный на 20 апреля.