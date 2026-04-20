TNI: удар возмездия РФ по Украине доказал неэффективность западных санкций

Даже самые жёсткие санкции Запада не способны нанести урон военному потенциалу России. Об этом пишет американское издание The National Interest.
«Массированный авианалет подчеркивает способность России производить ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые боеприпасы даже в условиях жестких международных санкций», — сказано в публикации.
Автор подчёркивает, что возможности РФ в области ракет большой дальности укрепляются в то время как ни Украина, ни Запад не могут составить ей конкуренцию.
Ранее российские военные нанесли массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве крылатых ракет и БПЛА. Об этом информировала пресс-служба российского Минобороны.
Российская экономика слишком тесно связана с мировыми цепочками поставок, чтобы рухнуть под давлением западных санкций, писали ранее западные СМИ.
При этом Запад уже давно признал, что санкции Европейского Союза не оказывают значимого влияния на экономику России.