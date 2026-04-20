На юге Красноярского края ожидается сильный снегопад

Спасатели рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок по трассам. На юге Красноярского края ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега.
В Красноярске в ночь на 20 апреля выпадет небольшой снег. Днём осадков не ожидается, воздух прогреется до +1…+3 градусов, на дорогах возможна гололедица.
Во вторник, 21 апреля, снова возможен ночной снег, а днём — мокрый снег. Ветер — 5−10 м/с, температура ночью опустится до −3…-5 градусов, днём поднимется до +1…+3.
В среду, 22 апреля, также ожидается небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, днём 5−10 м/с. Ночью −1…-3, днём +2…+4 градуса. На дорогах гололедица.
