В Омске у кладбищ откроют дополнительные точки продажи ритуальных товаров

В Омске у городских кладбищ организуют дополнительные точки по продаже ритуальных товаров. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Сергей Шелест.
«Данный шаг связан с тем, что во вторник 21 апреля решением губернатора Виталия Павловича Хоценко на территории региона установлен выходной день, а значит, и большее количество людей отправятся на городские кладбища, чтобы почтить память своих близких», — отметил градоначальник в посте.
Всего планируется открыть 49 торговых мест, где можно будет приобрести товары ритуального назначения:
у Ново-Южного кладбища — 18 точек; у Старо-Северного мемориального кладбища — 14 точек; у Северо-Восточного кладбища — 4 точки; у Мусульманского и Старо-Восточного кладбищ — 10 точек; у Ново-Еврейского кладбища — 3 точки.