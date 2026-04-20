Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске у кладбищ откроют дополнительные точки продажи ритуальных товаров

Такое решение связано с тем, что 21 апреля объявлено в регионе выходным днём.

Источник: Om1 Омск

В Омске у городских кладбищ организуют дополнительные точки по продаже ритуальных товаров. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Сергей Шелест.

«Данный шаг связан с тем, что во вторник 21 апреля решением губернатора Виталия Павловича Хоценко на территории региона установлен выходной день, а значит, и большее количество людей отправятся на городские кладбища, чтобы почтить память своих близких», — отметил градоначальник в посте.

Всего планируется открыть 49 торговых мест, где можно будет приобрести товары ритуального назначения:

у Ново-Южного кладбища — 18 точек; у Старо-Северного мемориального кладбища — 14 точек; у Северо-Восточного кладбища — 4 точки; у Мусульманского и Старо-Восточного кладбищ — 10 точек; у Ново-Еврейского кладбища — 3 точки.