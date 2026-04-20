Кудь-Сверчков показал комету C/2025 R3 на заре

В то же время, когда появляется комета, на небе можно увидеть Туманность Андромеды, рассказал спецкор ТАСС на МКС.

МКС, 20 апреля. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на Международной космической станции, командир МКС космонавт Сергей Кудь-Сверчков запечатлел с орбиты перед рассветом яркую комету C/2025 R3 (PanSTARRS).

«Хвостатое» небесное тело можно видеть справа от манипулятора. По словам космонавта, в тот же промежуток времени, когда появляется комета, на небе можно разглядеть Туманность Андромеды. А яркое, меняющее цвета свечение — это южное сияние над Антарктикой.

Ранее в ГМИК им. К. Э. Циолковского сообщили, что комету C/2025 R3 (PanSTARRS) жители России смогут увидеть во второй половине апреля. Там уточнили, что комета будет в перигелии (самой близкой к Солнцу точке своей орбиты) 20 апреля. Ожидается, что ее яркость повысится до третьей звездной величины. Комету можно будет наблюдать в бинокль и телескоп и даже снять на камеру смартфона, однако для этого, по словам специалистов, придется проснуться не позднее 04:00.