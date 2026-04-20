Дорогие удовольствия: самые высокооплачиваемые актеры 2025 года

В 2019 году отошел от амплуа спецагента, сыграв сыщика в детективе «Достать ножи». В 2022 и 2025 годах на платформе Netflix вышли два его продолжения — «Стеклянная луковица» и «Воскрешение покойника». Дэниел Крэйг удостоен ряда кинонаград, в 2022 году за заслуги в кино и театре он был отмечен британским рыцарским орденом Святых Михаила и Георгия. Таким же орденом в книге «Из России с любовью» был награжден и его самый знаменитый персонаж — Бонд.