Дорогие удовольствия: самые высокооплачиваемые актеры 2025 года

1. Адам Сэндлер — $48 млн ($60 млн).
Первое место в рейтинге занял американский киноактер, комик, музыкант, сценарист и продюсер Адам Сэндлер (1966 г. р.). Он известен по главным ролям в комедиях «Билли Мэдисон», «Счастливчик Гилмор», «Маменькин сыночек» и в драмах «Опустевший город», «Неограненные драгоценности» и др.
С 2014 года Сэндлер сотрудничает со стриминговой платформой Netflix (как правило, крупные онлайн-сервисы дают участвующим в их проектах звездам фиксированный гонорар). В 2025 году он выступил продюсером и исполнителем главной роли в спортивной комедийной ленте «Счастливчик Гилмор — 2», а также исполнил роль второго плана в фильме от Netflix «Джей Келли», за которую был номинирован на премию «Золотой глобус».
2. Том Круз — $46 млн ($54 млн).
Родившийся в 1962 году американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Обладатель трех премий «Золотой глобус», почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, награды Американской киноакадемии за выдающиеся заслуги в кинематографе. «Визитной карточкой» актера считается роль спецагента в серии шпионских боевиков «Миссия невыполнима», критики же называют вершиной его актерского мастерства роль в драме «Магнолия» (1999) режиссера Томаса Андерсона.
Среди других успешных фильмов с его участием — фантастический боевик «Грань будущего», драма «Человек дождя», триллер «Соучастник». В большинстве картин актер самостоятельно выполняет сложные каскадерские трюки. В 2025 году Круз появился на экранах только в одном кинопроекте — в мае вышла восьмая часть франшизы — «Миссия невыполнима: Финальная расплата», собравшая в мировом прокате почти $600 млн.
3. Марк Уолберг — $44 млн ($58 млн).
Марк Уолберг (1971 г. р.) прославился до того, как стал киноактером, — сначала как хип-хоп исполнитель Марки Марк, а затем и как фотомодель. Однако, начав в 1993 году кинокарьеру, постепенно снискал славу «голливудского универсала» за способность убедительно выступать в самых разножанровых ролях. В списке значимых актерских работ — роли в лентах «Ночи в стиле буги», «Идеальный шторм», «Планета обезьян», «Отступники», «Майк Пэйн», «Трансформеры». Среди успешных продюсерских проектов — сериал «Красавцы», спортивная драма «Боец».
4. Скарлетт Йоханссон — $43 млн ($50 млн).
Первая женщина в списке известна зрителям по ролям в картинах «Матч-поинт», «Трудности перевода», «Призрак в доспехах», «Девушка с жемчужной сережкой» и др. Но самая знаменитая и кассовая роль актрисы — Наташа Романофф («Черная вдова») из киновселенной Marvel, к которой она обращалась девять раз.
Йоханссон удостоена многих наград, включая театральную «Тони» и кинематографическую BAFTA. Неоднократно входила в список 100 самых влиятельных и высокооплачиваемых знаменитостей мира Forbes Celebrity, а в 2018 и 2019 годах признавалась самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.
В 2025 году Йоханссон снялась в продолжении культовой франшизы — «Мир юрского периода: Возрождение», который стал одним из главных хитов года (мировые сборы $1,67 млрд), и в картине «Финикийская схема», а также дебютировала в качестве режиссера с фильмом «Элеонора Великая».
В 2025 году сборы фильмов с участием Йоханссон превысили $14,3 млрд, что сделало ее самой кассовой звездой в истории кино.
5. Брэд Питт — $41 млн ($54 млн).
Брэд Питт (1963 г. р.) — американский актер и продюсер, обладатель двух «Оскаров» и многих других наград. Среди его наиболее значимых актерских работ — роли в таких лентах, как «12 обезьян», «Семь», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Троя», «Однажды в… Голливуде».
В 2025 году Питт снялся для платформы Apple TV+ в спортивной драме «F-1», ставшей самой кассовой картиной в его карьере ($634 млн в мировом прокате).
6. Дензел Вашингтон — $38 млн ($42 млн).
Дензел Вашингтон (1954 г. р.) — американский актер, продюсер и режиссер. Удостоен многочисленных наград, включая премию «Тони», два «Оскара», три «Золотых глобуса» и премию Гильдии киноактеров США, награжден Президентской медалью свободы (одна из высших наград США).
Наиболее известен по ролям в картинах «Доблесть», «Малькольм Икс», «Филадельфия», «Ураган», «Тренировочный день», «Гнев», «Гангстер», «Великолепная семерка», «Трагедия Макбета». В 2020 году газета The New York Times назвала его величайшим актером XXI века, а в 2025 году актер получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за заслуги в кино.
В 2025 году Вашингтон снялся в триллере «Сверху вниз» (другое название «Рай и ад»), выпущенном платформой Apple TV+.
7. Джек Блэк — $28 млн ($33 млн).
Американский актер преимущественно комедийного амплуа, продюсер и музыкант родился в 1969 году. Известность ему принесли роли в комедиях «Школа рока», «Любовь зла», «Отпуск по обмену», «Солдаты неудачи», а также в приключенческом экшене «Кинг-Конг». Кроме того, Блэк озвучивал героев нескольких крупных анимационных и игровых проектов. В частности, его голосом говорит панда По из мультфильма «Кунг-фу панда» и саблезубый тигр Зик из первой части «Ледникового периода». Является основателем и участником сатирической рок-группы Tenacious D.
В 2025 году снялся в фильме «Анаконда», а также фэнтезийной комедии «Minecraft в кино». Фильм собрал $958 млн в мировом прокате, став второй самой кассовой киноадаптацией компьютерной игры после мультфильма 2023 года «Братья Супер Марио в кино», в котором Блэк также озвучил главного злодея Боузера.
8. Джейсон Момоа — $28 млн ($33 млн).
Джейсон Момоа (1979 г. р.) — американский актер, продюсер и режиссер. Популярность ему принесли роли в сериале «Игра престолов» и супергеройской франшизе «Аквамен». Также известен по ролям в фантастических эпиках «Дюна» и сериале «Видеть».
В 2025 году актер вернулся к роли в фильме «Аквамен-3» (собрал в прокате более $850 млн), а также появился в комедийном приключенческом фильме «Minecraft в кино» вместе с соседом по списку Джеком Блэком.
Параллельно он выступил создателем, исполнительным продюсером и актером в исторической драме «Вождь войны» для платформы Apple TV+, премьера которой состоялась в августе 2025 года. За работу в этом сериале Момоа и его коллеги получили премию «Независимый дух» как лучший актерский ансамбль.
9. Дэниел Крэйг — $27 млн ($32 млн).
Первый неамериканец в топ-10. Британский актер (1968 г. р.), наиболее известный по роли Джеймса Бонда в лентах «Казино “Рояль”, “Квант милосердия”, “007: Координаты “Скайфолл”, “007: Спектр”, “Не время умирать”, собравших в мировом прокате более $3,9 млрд.
В 2019 году отошел от амплуа спецагента, сыграв сыщика в детективе «Достать ножи». В 2022 и 2025 годах на платформе Netflix вышли два его продолжения — «Стеклянная луковица» и «Воскрешение покойника». Дэниел Крэйг удостоен ряда кинонаград, в 2022 году за заслуги в кино и театре он был отмечен британским рыцарским орденом Святых Михаила и Георгия. Таким же орденом в книге «Из России с любовью» был награжден и его самый знаменитый персонаж — Бонд.
10. Милли Бобби Браун — $26 млн ($35 млн).
Занявшая 10-е место 22-летняя британская актриса Милли Бобби Браун стала самой юной кинозвездой, попавшей в список высокооплачиваемых актеров за время его публикования. Актрисе не в первый раз приходится побеждать в номинации «самый молодой…». Так, в 2018 году, в возрасте 14 лет, она оказалась самой молодой персоной, когда-либо включенной в рейтинг влиятельных людей мира по версии журнала Time, и в том же году стала самым молодым послом доброй воли ЮНИСЕФ.
Карьера Браун тесно связана с Netflix, где она получила в 11-летнем возрасте главную роль (девочки по прозвищу Одиннадцать) в американском паранормальном сериале «Очень странные дела» (2016−2025), а также снялась в успешных лентах «Энола Холмс» (2020) и «Энола Холмс — 2» (2022).
В 2025 году она стала звездой фильма «Электрический штат», также выпущенного этой онлайн-платформой.
В двадцатку самых высокооплачиваемых актеров также вошли Джон Сина с $26 млн ($35 млн), Риз Уизерспун с $26 млн ($34 млн), Джордж Клуни с $25 млн ($30 млн) и Леонардо Ди Каприо с $25 млн ($29 млн). Доходы Роба Мака составили $23 млн ($30 млн), Криса Пратта — $22 млн ($29 млн), Тома Харди — $21 млн ($28 млн). Дженнифер Энистон заработала $20 млн ($26 млн), Кэмерон Диас — $20 млн ($23 млн), Джейсон Бейтман $19 млн ($25 млн).
ТАСС-Досье.