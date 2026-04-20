В Красноярскую краевую больницу почти каждый день поступают травмированные из-за электросамокатов

В Красноярске увеличилось количество травмированных из-за электросамокатов.
В пресс-службе Красноярской краевой клинической больницы сообщили, что почти каждый день в приёмное отделение медучреждения поступают пациенты с травмами, полученными из-за электросамокатов. Травмируются как сами водители, так и пешеходы, в которых они врезаются.
По словам заведующего приёмным отделением краевой больницы Андрея Газенкампфа, ситуация приобрела системный характер.
«Самокат популярен. Минимум физических затрат, высокая скорость, права не нужны — и как следствие — постоянные травмы. Нет такого количества пациентов-роллеров, лыжников или велосипедистов. Самокатчики бьют все рекорды по обращаемости», — рассказал врач.
Например, на днях в травмпункт ККБ обратился молодой человек. Он травмировал кисти рук и получил перелом мизинца. Причина — не справился с управлением электросамокатом и упал. Однако травмы оказались лёгкими.
Врачи напоминают: электросамокат — не игрушка, а средство повышенной опасности. Поэтому берегите себя и окружающих.
