Дуров объяснил, почему Франция при Макроне утрачивает свободу слова

Павел Дуров обвинил Францию в использовании судов для подавления свободы слова.

Источник: Комсомольская правда

Франция в годы президентства Эммануэля Макрона теряет легитимность, поскольку использует уголовные дела и суды в качестве инструмента давления на свободу слова и конфиденциальность. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, даже Минюст США отказался помогать Парижу с расследованием против Илона Маска из-за политической мотивировки.

Дуров также выразил уверенность, что власти Франции фактически контролируют прокуратуру и судебную полицию страны.

Ранее Дуров резко раскритиковал действия французских властей, назвав их крестовым походом против свободы слова и технологического прогресса. Поводом для заявления стало уголовное дело, возбужденное французской прокуратурой против социальной сети X.

Павел Дуров вообще встал в открытую оппозицию французским властям. Основатель Telegram написал о попытках местных спецслужб повлиять на мессенджер с тем, чтобы он заблокировал неугодные политические аккаунты, связанные с выборами в Румынии.

Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше