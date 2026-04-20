Дуров объяснил, почему Франция при Макроне утрачивает свободу слова

Франция в годы президентства Эммануэля Макрона теряет легитимность, поскольку использует уголовные дела и суды в качестве инструмента давления на свободу слова и конфиденциальность. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.
По его словам, даже Минюст США отказался помогать Парижу с расследованием против Илона Маска из-за политической мотивировки.
Дуров также выразил уверенность, что власти Франции фактически контролируют прокуратуру и судебную полицию страны.
Ранее Дуров резко раскритиковал действия французских властей, назвав их крестовым походом против свободы слова и технологического прогресса. Поводом для заявления стало уголовное дело, возбужденное французской прокуратурой против социальной сети X.
Павел Дуров вообще встал в открытую оппозицию французским властям. Основатель Telegram написал о попытках местных спецслужб повлиять на мессенджер с тем, чтобы он заблокировал неугодные политические аккаунты, связанные с выборами в Румынии.