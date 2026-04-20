Красноярские пауэрлифтеры — победители чемпионата России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Екатеринбурге завершился чемпионат России по пауэрлифтингу в троеборье. Более 100 сильнейших спортсменов из 33 регионов страны боролись в 16 весовых категориях.
Красноярские спортсмены Академии летних видов спорта взяли четыре медали, и мужская сборная заняла первое место в общекомандном зачете, сообщили в региональном министерстве спорта.
Сергей Гладких стал чемпионом страны в весовой категории до 66 кг. В тяге и приседе он показал одинаковый результат — 270 кг, а в жиме — 190 кг. Также чемпионом России в весе свыше 120 кг стал Семён Дукшанин. В приседе его результат составил 435 кг, в жиме — 335 кг, а в тяге — 360 кг.
Евгений Степанов стал серебряным призером чемпионата в весовой категории до 93 кг с результатом 355 кг в приседе, 270 кг в жиме и 325 кг в тяге. Алексей Гульков завоевал бронзу в весе до 59 кг с результатом 235 кг в приседе, 162,5 кг в жиме и 212,5 кг в тяге.
