Красноярские пауэрлифтеры — победители чемпионата России

Сергей Гладких стал чемпионом страны в весовой категории до 66 кг. В тяге и приседе он показал одинаковый результат — 270 кг, а в жиме — 190 кг. Также чемпионом России в весе свыше 120 кг стал Семён Дукшанин. В приседе его результат составил 435 кг, в жиме — 335 кг, а в тяге — 360 кг.