С легендарным футбольным тренером Виктором Зайденбергом простятся в Нижнем

Бывшего наставника клубов «Крона», «Химик», «Нижний Новгород» не стало на 77-м году жизни.

В 76 лет скончался известный футбольный тренер, создатель нижегородского мини-футбола, заслуженный тренер Российской Федерации Виктор Зайденберг.

Об этом сообщает издание «Футбол-хоккей НН».

В 1980-е Виктор Лазаревич в совхозе в Кстовском районе создал мини-футбольную команду «Союз», вскоре переименованную в «Крону». Команда из глубинки к 1994 году дошла до элитного дивизиона чемпионата страны и провела в нём три сезона.

Кроме того, Виктор Зайденберг работал в большом футболе — в клубах «Динамо»(Киров), «Химик “(Дзержинск), а также в ФК “Нижний Новгород”, когда клуб играл в первом дивизионе.

Прощание с заслуженным тренером РФ пройдёт в Нижнем Новгороде 21 апреля, похоронят его на Бугровском кладбище.