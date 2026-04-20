Похолодание до +15: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 20 апреля

В Ростовской области в понедельник будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 8 — 13 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 17 м/с. В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, обойдется преимущественно без осадков, ветер юго-западного направления задует со скоростью 7 — 12 м/с.