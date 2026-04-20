Похолодание до +15: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 20 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 20 апреля станет прохладнее, чем накануне. В донской столице существенных осадков не ожидается, однако по области местами пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Подробный прогноз на понедельник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 20 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем существенных осадков не предвидится. Северо-западный и западный ветер разовьет скорость до 8 — 13 м/с. В ночь на 21 апреля также будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер задует со скоростью 7 — 12 м/с.
В Ростовской области в понедельник будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 8 — 13 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 17 м/с. В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, обойдется преимущественно без осадков, ветер юго-западного направления задует со скоростью 7 — 12 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 20 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +13 — +15 градусов. В ночь на 21 апреля столбики термометров опустятся до +5 — +7 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +10 до +15 градусов. В ночь на вторник ожидается от +2 до +7 градусов, при прояснениях похолодает до 0.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
