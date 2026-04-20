Для нужд Хабаровского края создадут машинно-технологическую компанию.

В Хабаровском крае стартует проект по созданию машинно-технологической компании (МТК), которая обеспечит доступ бизнеса к современной спецтехнике. Соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель председателя правительства региона Сергей Абрамов и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
МТК будет поставлять технику для ЖКХ, дорожной, лесной и агропромышленной сфер. Предприятия региона смогут брать оборудование в аренду или оформлять в лизинг. Данное решение продолжает договоренности, достигнутые губернатором Дмитрием Демешиным в прошлом году.
«Создание МТК откроет малым и средним предприятиям региона доступ к использованию современной техники, при этом от них не потребуется дополнительных капитальных вложений на модернизацию собственного парка», — цитирует ведомство Сергея Абрамова.
Уже в 2026 году региональная машинно-тракторная станция получит три трактора и комплекс для выращивания картофеля. Стоит отметить, что в крае действует механизм компенсации до 50% затрат на лизинг оборудования. В прошлом году на эти цели было направлено 75,5 млн рублей, в текущем лимите увеличены до 93,4 млн рублей.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru