Народные приметы на 21 апреля: чего нельзя делать на Радоницу?

В дохристианские времена существовала традиция оставлять для ушедших в мир иной чистые вещи в бане. Люди с вечера готовили парную для покойных родственников и друзей, а сами уходили домой, веря, что ночью усопшие будут мыться. Также до крещения Руси было принято ставить для них тарелки и класть приборы на поминальный стол. Наши пращуры верили, что души близких им людей на какое-то время присоединятся к живым. С принятием православия такие обычаи попали под запрет.