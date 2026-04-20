Народные приметы на 21 апреля: чего нельзя делать на Радоницу?

В первый вторник после Пасхи православные отмечают Радоницу. Этот поминальный день отличается от прочих особым настроем. Люди приходят проведать усопших не со скорбью, а с надеждой в сердце. Спаситель, чей земной путь завершился, воскрес, даровав своим ученикам веру в вечную жизнь.
У наших предков с этой датой были связаны различные традиции и запреты. Расскажем, как было принято вести себя на Руси 21 апреля, чтобы не навлечь беду на себя и близких.
Народные приметы на 21 апреля: что нельзя делать.
День поминовения усопших имеет ряд ограничений, касающихся кладбищ. Прежде всего речь идет об алкоголе. Употребление крепких напитков рядом с могилами является недопустимым, да и дома от спиртного лучше отказаться.
Не следует оставлять еду на местах захоронений. Этот обычай существовал у славян и имеет гораздо большую связь с язычеством, чем многие считают. Мертвые нуждаются не в пище, а в молитвах.
Строго-настрого запрещается говорить и даже думать о покойных плохо. Лить по ним слезы также не рекомендуется. На Радоницу нужно молиться за усопших и вспоминать их праведные дела.
В дохристианские времена существовала традиция оставлять для ушедших в мир иной чистые вещи в бане. Люди с вечера готовили парную для покойных родственников и друзей, а сами уходили домой, веря, что ночью усопшие будут мыться. Также до крещения Руси было принято ставить для них тарелки и класть приборы на поминальный стол. Наши пращуры верили, что души близких им людей на какое-то время присоединятся к живым. С принятием православия такие обычаи попали под запрет.
Следует помнить, что на Радоницу не допускаются ссоры и конфликты. Нельзя сквернословить, лгать, хвастаться и распускать о ком-либо слухи.
Нежелательно брать в долг, так как рассчитаться с кредитором будет очень и очень непросто. От крупных покупок тоже лучше воздержаться: новая вещь долго не прослужит.
Народные приметы на 21 апреля: что можно делать.
На Радоницу принято посещать кладбища, чтобы навести там порядок и помянуть усопших. Важная составляющая визита к местам захоронения — молитва. Иногда верующие приглашают с собой священника.
В этот день можно сходить в церковь, подать записки об упокоении. Если увидите нуждающихся, не проходите мимо — подайте им в память об ушедших в мир иной.
На Руси 21 апреля люди старались как можно больше помогать окружающим. Они делали это не только за себя, но и за покойных. Так, наши предки могли накормить сирот, одарить вещами малоимущих, дать крышу над головой путнику. Не оставляли они без внимания и бездомных животных, выносили им еду. Считалось, что все добро вернется сторицей, а рука дающего никогда не оскудеет.
День подходит для завершения ранее начатых дел, но для тяжелого физического труда не годится. Можно провести время с семьей или повидаться с хорошими знакомыми.
После храма и кладбища можно собраться с родными за поминальным столом. Вместе вспомните усопших, скажете о них добрые слова. Стоит отметить, что речь идет о скромной трапезе без гастрономических изысков и алкогольных напитков.
Народные приметы о погоде на 21 апреля.
Солнечный день на Радоницу — добрый знак. Холодов весной больше не будет, а лето окажется теплым и урожайным.
Если с утра было ясно, а после обеда зарядил дождик, год будет богат на грибы и ягоды. Осень придет раньше положенного срока.
Внезапное похолодание предупреждает о снеге в мае. В июне будет холодно.
Туманное утро — к теплой неделе, после которой могут вернуться заморозки.
Чириканье воробьев 21 апреля — к повышению температуры воздуха. Если вороны кричат, не унимаются, грядет ненастье.
Вой собак, согласно наблюдениям наших предков, указывает на ухудшение погоды.
Именинники 21 апреля.
В этот день именины отмечают Иван, Лука, Нифонт и Яков.