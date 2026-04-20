Рыбаки в Хабаровском крае закрыли сезон минтая и пошли дальше

Рыбаки региона превысили прошлогодние показатели и продолжают промысел в других районах.

В Хабаровском крае завершился один из ключевых этапов рыбопромыслового сезона — добыча минтая в Охотском море — сообщает комитет рыбного хозяйства правительства региона.

Крупно- и среднетоннажный флот освоил краевую квоту на уровне 114,8 тысячи тонн. С 10 апреля в акватории действует запрет на промысел, однако работа не остановилась: суда продолжают добычу в Восточно-Сахалинской подзоне.

Следом завершилась и охотоморская сельдевая путина. К середине апреля вылов тихоокеанской сельди составил 33,6 тысячи тонн, подведя черту под ещё одним этапом сезона.

Параллельно часть флота переориентировалась на другие объекты промысла. В Охотском море и у берегов Восточной Камчатки ведётся добыча трески и палтуса, а на Западном Сахалине — крабов и северной креветки.

На этом фоне общий результат отрасли выглядит устойчиво: с начала года рыбаки Хабаровского края добыли 189,5 тысячи тонн водных биоресурсов. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.