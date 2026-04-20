Эксперт КрасГМУ назвала безопасную дозу кофе в день

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Кофе не только вкусный напиток, но и фармакологически активный. Он популярен из-за своего психостимулирующего эффекта, вкуса и аромата. Современной медицине известны его оздоровительные свойства.
О медицинских свойствах кофе рассказала профессор кафедры биологической химии, руководитель лаборатории социальных нейронаук КрасГМУ Ольга Лопатина.
«Кофеин — пуриновый алкалоид, он является доминирующим физиологически активным соединением в кофейных зернах и безалкогольных напитках. Он относится к наиболее часто используемым в мире психостимуляторам. При употреблении обычной кружки заваренного кофе (200−250 мл) в организм поступает в среднем 70−140 мг кофеина. Уровень кофеина зависит от рода кофейных зёрен, степени их обжарки и способа заваривания. Если в сутки пить 2−3 таких чашки, это снизит усталость, улучшит когнитивные функции и повысит бдительность, улучшит быстроту реакции», — объясняет Ольга Лопатина.
Эксперт подчёркивает, что в кофе также содержатся и другие биологически активные вещества, включая дитерпены (кафестол и кахвеол), алкалоиды (кофеин и тригонеллин) и полифенолы. И благодаря своему многокомпонентному составу, кофе обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Особенно хорош в этом кофе средней обжарки. Противовоспалительными свойствами обладает и компонент обжаренного кофе пирокатехол, который образуется при термической обработке.
Учёные предполагают, что потребление кофе снижает нейровоспаление, тесно связанное с развитием нейродегенеративных заболеваний. Имеются в виду болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз и болезнь Хантингтона.
«Современные исследования показали, что значимой связи между потреблением кофе и риском инсульта нет. А некоторые исследования даже подтвердили профилактический эффект потребления кофе на частоту инсультов. Кроме того, кофеин и полифенолы кофе способны ускорять метаболизм и дают возможность быстрее сжигать жиры», — рассказывает профессор.
Но при злоупотреблении кофе может повышаться концентрация общего холестерина и снижаться уровень липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови, могут появиться сердечно-сосудистые проблемы, включая повышение артериального давления, тахикардию и аритмию.
Профессор также отметила, что безопасная доза кофеина для большинства взрослых — до 400 мг в день. Это примерно 3−5 чашек эспрессо. Один эспрессо, а это 100 мл фильтрованного кофе или 1,5 чайных ложки растворимого, содержат около 75 мг кофеина. Кофе без добавок считается более подходящим для здорового питания. Латте, капучино и другие кофейные напитки с содержанием молочных продуктов и сахара являются более калорийными и могут оказывать дополнительное влияние на уровень плохого холестерина. Поэтому наилучший выбор — это классический свежезаваренный кофе.