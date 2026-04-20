Лидерство «Зенита», достижение Дзюбы. Главные события 25-го тура РПЛ

Программа 25-го тура Мир — Российской премьер—лиги (РПЛ) завершилась в воскресенье. ТАСС собрал основные события прошедшего уик-энда.
Смена лидера.
Перед началом тура лидировал в таблице действующий чемпион России «Краснодар», в активе которого было 53 очка. Вторым шел петербургский «Зенит» (52). Однако по завершении тура случилась рокировка. «Зенит» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0, «Краснодар» дома сыграл вничью с калининградской «Балтикой» (2:2). «Зенит» впервые в этом сезоне возглавил таблицу. В активе петербуржцев стало 55 очков, у «Краснодара» на один балл меньше.
Дзюба — лучший бомбардир «Акрона».
В субботу тольяттинский «Акрон» на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1. 37-летний Дзюба забил гол и стал лучшим бомбардиром «Акрона» с 18 голами, он обошел Андреса Понсе. Форвард является лучшим бомбардиром чемпионатов России, сборной страны, а также среди всех российских футболистов. В текущем сезоне в активе Дзюбы 8 голов и 5 передач в 23 матчах. Контракт Дзюбы с тольяттинской командой истекает в конце сезона, он выступает за них с сентября 2024 года. «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Рубин» (35) идет восьмым.
«Сочи» не теряет надежд.
В пятницу «Сочи» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте игры забил Кирилл Заика. Эта победа стала для сочинцев второй подряд, такого в этом сезоне РПЛ у команды еще не было. В прошлом туре «Сочи» на выезде победил ЦСКА со счетом 1:0. Сочинцы прилично подняли себе настроение, теперь их шансы на сохранение прописки в РПЛ немного увеличились. Подопечные Игоря Осинькина все еще замыкают таблицу чемпионата, набрав 15 очков в 25 матчах. Но отставание от идущего в зоне стыковых матчей «Пари Нижний Новгород» сократилось до 7 очков. В заключительных пяти турах сочинцы сыграют дома с самарскими «Крыльями Советов», «Оренбургом» и грозненским «Ахматом», на выезде — с московским «Динамо» и «Зенитом».
«Спартак» спасает сезон, ЦСКА — проваливает.
В воскресенье «Спартак» дома без труда разобрался с «Ахматом» (3:1). Красно-белые довели серию без поражений в разных турнирах до шести матчей. Команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет три очка. Хуан Карседо стал первым тренером «Спартака» со времен итальянца Массимо Карреры, одержавшим три победы в трех первых домашних матчах команды в РПЛ.
ЦСКА в субботу на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Армейцы опустились на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 25 матчах. Выше находятся «Спартак» (45), «Балтика» (45) и «Локомотив» (48). В ближайшем матче с «Ростовом» ЦСКА не сможет рассчитывать на Матвея Кисляка, получившего четвертую желткую карточку, и Кирилла Глебова, которого заменили из-за травмы.
«Динамо» потеряло Рубенса.
Бело-голубые еще до рестарта дали понять, что в РПЛ не рассчитывают на призовые места, главной задачей остается Кубок России. «Динамо» в первом матче финала «пути РПЛ» сыграло дома вничью с «Краснодаром», ответная встреча за выход в суперфинал состоится 7 мая. В субботу «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1), в этой встрече из-за перелома лодыжки был заменен один из основных полузащитников бразилец Рубенс. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал журналистам, что футболист рискует пропустить остаток сезона. «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Пари НН» с 22 очками располагается на 14-й позиции.
Следующий тур пройдет с 21 по 23 апреля.
Роман Шлуинский.