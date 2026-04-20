Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался почетный житель Красноярска Алексей Заборцев

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и почетный житель Красноярска Алексей Сергеевич Заборцев.

Напомним, в марте ему исполнилось 100 лет.

Прискорбной новостью сегодня в соцсетях поделился депутат ЗС Илья Зайцев:

«Он был для всех нас живым символом стойкости, героизма и любви к Родине. Человек, чья жизнь — эпоха. Ветеран прошел долгий жизненный путь, полный испытаний и побед. Родился и жил на Ангаре. В 43-м ушел с Красноярска на фронт наводчиком артиллерийского орудия. В 45-м уже был командиром орудия. Встречал врага в Белоруссии. С боями прошел Прибалтику, Восточную Пруссию, Польшу, Австрию, Германию. Награжден медалями: “За взятие Берлина”, “За победу над Германией”, “За взятие Кенигсберга”, юбилейными медалями. Светлая память Герою! Мы помним, мы гордимся!».

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.