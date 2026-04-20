Павел Дуров заявил о дюжине обвинений во Франции с 10-летними сроками

Дуров прокомментировал решение Минюста США.

Источник: Комсомольская правда

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что расследование против него во Франции включает более дюжины обвинений, каждое из которых может привести к 10 годам тюрьмы.

«Я нахожусь под расследованием во Франции: более дюжины обвинений, каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения», — резюмировал Дуров в своем Telegram-канале.

Так миллиардер прокомментировал решение Минюста США не помогать Франции в проведении расследования в отношении соцсети X, которая принадлежит Илону Маску.

Напомним, 24 августа 2024 года Павел Дуров задержан в аэропорту Ле-Бурже за соучастие в администрировании платформы для незаконных транзакций в преступной группе. Прокуратура Парижа обвинила его в этом преступлении, которое может повлечь тюремное заключение до 10 лет и штраф €500 тыс. После продолжительного разбирательства Дуров смог вернуться в ОАЭ. При этом Дуров отметил, что расследование в отношении его не закрыто, оно продолжает развиваться.

