Павел Дуров заявил о дюжине обвинений во Франции с 10-летними сроками

Напомним, 24 августа 2024 года Павел Дуров задержан в аэропорту Ле-Бурже за соучастие в администрировании платформы для незаконных транзакций в преступной группе. Прокуратура Парижа обвинила его в этом преступлении, которое может повлечь тюремное заключение до 10 лет и штраф €500 тыс. После продолжительного разбирательства Дуров смог вернуться в ОАЭ. При этом Дуров отметил, что расследование в отношении его не закрыто, оно продолжает развиваться.