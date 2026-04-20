Какой церковный праздник отмечают 20 апреля

20 апреля 2026 года выпадает на понедельник, идет вторая неделя после праздника Воскресения Христова — Седмица вторая по Пасхе. Неделя не сплошная, это значит, что вернутся традиционные постные ограничения в среду и пятницу, но с послаблениями. Предыдущая неделя была Сплошной, пост в среду и пятницу не был предписан. Завтра, 21 апреля 2026 года, у православных Радоница — день поминовения усопших, когда делятся радостью от воскрешения Христа с ушедшими из жизни родственниками. Что отмечают в церкви 20 апреля Сегодня, 20 апреля, в православной церкви чтут память Преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского (после 820). Вспоминают о стойкости мученика Каллиопия (304), мучеников Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов (ок. 310). Отдают дань памяти преподобного Даниила Переяславского (1540) и славят милосердную жизнь преподобного Серапиона монаха. Чтут священномученика Аркадия пресвитера (1933) и преподобномученицы Евдокии (1939). Кто такой преподобный Серапион монах Преподобный Серапион Синдонит (V век, Египет) — один из ярчайших примеров нестяжания. Он не имел постоянного пристанища, носил лишь грубую льняную одежду — синдон (за что стал известен как Серапион Синдонит) и часто по нескольку дней оставался без пищи, не имея возможности купить хлеб. По преданиям, его милосердие не знало границ. Отдав свой последний синдон нищему, он остался полунагим. Когда философ решил испытать его, подарив золотую монету, Серапион, не раздумывая, обменял её на единственный хлеб, показав полное безразличие к богатству. Святой приводил людей к вере не словами, а делами. Чтобы спасти душу греческого актера, он продал себя ему в рабство. Увидев праведную жизнь Серапиона, актер и его семья уверовали и приняли крещение. Отказавшись от свободы и денег, которые актер предлагал ему, преподобный отправился дальше. Он отправился в Рим, не имея денег, чтобы оплатить проезд. Корабельщики, укорявшие его за это, сжалились, увидев, что старец пять дней ничего не ел, и накормили его. В самом Риме святой продолжал свой путь странника, собирая не земные сокровища, а духовные богатства для себя и других.