Кучеров вошел в топ-20 бомбардиров в истории плей-офф НХЛ

В матче против «Монреаля» российский форвард «Тампы» сделал две голевые передачи.

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаля» и вошел в топ-20 бомбардиров в истории лиги в матчах Кубка Стэнли.

Встреча завершилась победой «Монреаля» (4:3 ОТ). В составе «Тампы» шайбы забросили Даррен Рэддиш (33-я минута) и Брендан Хэгел (33, 49). У «Монреаля» отличились Джош Андерсон (14) и Юрай Славковский (40, 46, 62).

Кучеров довел количество очков в играх плей-офф НХЛ до 173 (53 шайбы + 120 передач), выйдя по этому показателю на чистое 19-е место. Российский форвард опередил Марио Лемье (172 очка) и Петера Форсберга (171).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Монреаля». Следующий матч команды вновь проведут на льду «Тампы». Игра состоится в ночь на 22 апреля по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла второе место в Атлантическом дивизионе, «Монреаль» — третье. Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.