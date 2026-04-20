Удар возмездия российской армии по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины доказал, что санкции Запада не способны угрожать военному потенциалу России. Об этом пишут обозреватели американского журнала The National Interest (TNI).
По мнению редакторов, ни Украина, ни западные страны не в состоянии конкурировать с Россией в производстве вооружений.
— Массированный авианалет (…) подчеркивает способность России производить ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые боеприпасы даже в условиях жестких международных санкций, — говорится в материале.
Ранее издание Military Watch Magazine сообщало, что российские истребители пятого поколения Су-57 пополнились двумя противорадиолокационными ракетами Х-58УШКЭ — теперь у них есть преимущество для подавления противовоздушной обороны противника.
Помимо этого, также стало известно, что истребитель F-16AM Воздушных сил Украины заметили с необычным набором вооружения, в который входят высокоточные бомбы, а не только ракеты класса «воздух — воздух».