Губернатор Юрий Слюсарь поздравил с юбилеем легендарный казачий ансамбль

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 90-летию Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков им. Анатолия Квасова.
Глава региона поблагодарил коллектив за бережное отношение к культуре родного края и огромный вклад в популяризацию песенного и танцевального наследия предков, за гражданскую позицию. Ансамбль участвует в патриотических и благотворительных акциях. С начала СВО выступает в госпиталях, пунктах временного размещения. Давал концерты в Луганской Народной Республике.
«Это не просто дата — это история сохранения духовного достояния донского казачества. Глядя на ваш коллектив, мы видим, что на Дону живы вековые устои и непреходящие ценности: мужество, вера, честь, любовь к Родине», — сказал Юрий Слюсарь.
С прошлого года ансамбль включен в число ведущих коллективов страны и будет получать президентский грант.
Глава региона Юрий Слюсарь отметил наградами Ростовской области и поощрениями губернатора мастеров хора, балета и оркестра.
