Сильная метель накрыла Нижегородскую область 20 апреля

Метель пришла в Нижегородскую область 20 апреля. Как сообщают жители отдельных округов, в сельской местности выпало 15−20 см снега за ночь.
Так, например, в Воротынце сегодня утром высота снежного покрова составляет около 20 см.
Несмотря на это, автолюбители пытаются выезжать на дороги на летних шинах. В результате транспорт встает, машины буксуют.
По прогнозу синоптиков, снег будет идти в Нижнем Новгороде и области в течение всего дня 20 апреля и продолжится во вторник, 21 апреля. Сохранится температура ниже нуля градусов.
Автомобилистам рекомендуется отказаться от использования транспорта, если вы успели сменить шины на летние.