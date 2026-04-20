Сильная метель накрыла Нижегородскую область 20 апреля

В отдельных округах региона выпало до 20 см снега за ночь.

Источник: Время

Метель пришла в Нижегородскую область 20 апреля. Как сообщают жители отдельных округов, в сельской местности выпало 15−20 см снега за ночь.

Так, например, в Воротынце сегодня утром высота снежного покрова составляет около 20 см.

Несмотря на это, автолюбители пытаются выезжать на дороги на летних шинах. В результате транспорт встает, машины буксуют.

По прогнозу синоптиков, снег будет идти в Нижнем Новгороде и области в течение всего дня 20 апреля и продолжится во вторник, 21 апреля. Сохранится температура ниже нуля градусов.

Автомобилистам рекомендуется отказаться от использования транспорта, если вы успели сменить шины на летние.