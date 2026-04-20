Клещ заразил жителя Челябинской области болезнью Лайма

В Озерске зарегистрировали первый в этом сезоне случай заболевания клещевым боррелиозом. Инфицирован взрослый горожанин. Об этом сообщили в межрегиональном управлении № 71 ФМБА.
Всего в Озерском округе клещи укусили уже 48 человек, в том числе десятерых детей. Пострадавших от укусов на 60% больше, чем в том же периоде прошлого года.
Клещевой боррелиоз (он же болезнь Лайма) — самое распространенное из инфекционных заболеваний, передаваемых клещами. Боррелиоз вызывает симптомы, похожие на проявления гриппа или других ОРВИ: озноб, высокую температуру, боль в мышцах и суставах. Неприятное состояние может длиться больше двух недель. В редких случаях инфекция способна спровоцировать нарушение сердечного ритма или паралич лицевого нерва.