Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону прошел День древонасаждений

По всей Ростовской области сегодня состоялся День древонасаждений, ставший финальным мероприятием традиционного весеннего месячника чистоты в регионе. Мероприятие проводится ежегодно в рамках Международной акции «Сад памяти».

Всего в рамках Дня древонасаждений высажено более 25 тысяч деревьев и 11 тысяч кустарников, заложено около 27 тысяч квадратных метров цветников.

В весенней акции принимают участие, по предварительным оценкам, порядка 56 тысяч человек. Задействовано около 2 тысяч единиц техники. В этом году День древонасаждений совместили с областным субботником — от мусора очистят десятки тысяч квадратных метров земель.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подчеркнул особое значение этой акции для донского региона. Озеленение — это не просто украшение города или станицы, это вклад в здоровье людей, в экологию, в настроение каждого жителя.

«День древонасаждений — настоящий народный проект, демонстрирующий нашу общую заботу о родной земле. Благодарю всех, кто сегодня вышел на улицы городов и станиц Дона — с лопатой, граблями или просто с хорошим настроением! Спасибо за неравнодушие, за желание сделать наш край чище и уютнее! Сейчас мы изменили подход к благоустройству наших территорий. Главное теперь — комфорт для жителей, с учетом нашего климата и особенностей каждого района. Создание уютных зеленых зон для отдыха становится основой благоустройства при комплексном развитии территорий», — сказал глава региона.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

