На Дону прошел День древонасаждений

«День древонасаждений — настоящий народный проект, демонстрирующий нашу общую заботу о родной земле. Благодарю всех, кто сегодня вышел на улицы городов и станиц Дона — с лопатой, граблями или просто с хорошим настроением! Спасибо за неравнодушие, за желание сделать наш край чище и уютнее! Сейчас мы изменили подход к благоустройству наших территорий. Главное теперь — комфорт для жителей, с учетом нашего климата и особенностей каждого района. Создание уютных зеленых зон для отдыха становится основой благоустройства при комплексном развитии территорий», — сказал глава региона.