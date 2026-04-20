Мирра Андреева поднялась на восьмое место в рейтинге WTA

ТАСС, 20 апреля. Россиянка Мирра Андреева поднялась с девятого на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
На минувшей неделе Андреева дошла до полуфинала турнира организации в Штутгарте, в котором проиграла второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана. В активе российской теннисистки 3 746 очков.
Лидером рейтинга осталась белоруска Арина Соболенко (10 895 очков), на второй строчке располагается Рыбакина (8 500), далее идут Коко Гауфф из США (7 279), Ига Свёнтек из Польши (7 273), пятерку замыкает американка Джессика Пегула (6 136).
Россиянка Екатерина Александрова находится на 14-м месте (2 789 очка), Диана Шнайдер располагается на 19-й строчке (2 001), Людмила Самсонова — на 20-й (1 895), Анна Калинская — на 22-й (1 813), Вероника Кудерметова — на 64-й (998), Оксана Селихметьева — на 77-й (910), Анастасия Захарова — на 79-й (894), Анна Блинкова — на 89-й (819).