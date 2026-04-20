Мирра Андреева поднялась на восьмое место в рейтинге WTA

Лидером остается белоруска Арина Соболенко.

ТАСС, 20 апреля. Россиянка Мирра Андреева поднялась с девятого на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

На минувшей неделе Андреева дошла до полуфинала турнира организации в Штутгарте, в котором проиграла второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана. В активе российской теннисистки 3 746 очков.

Лидером рейтинга осталась белоруска Арина Соболенко (10 895 очков), на второй строчке располагается Рыбакина (8 500), далее идут Коко Гауфф из США (7 279), Ига Свёнтек из Польши (7 273), пятерку замыкает американка Джессика Пегула (6 136).

Россиянка Екатерина Александрова находится на 14-м месте (2 789 очка), Диана Шнайдер располагается на 19-й строчке (2 001), Людмила Самсонова — на 20-й (1 895), Анна Калинская — на 22-й (1 813), Вероника Кудерметова — на 64-й (998), Оксана Селихметьева — на 77-й (910), Анастасия Захарова — на 79-й (894), Анна Блинкова — на 89-й (819).

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
