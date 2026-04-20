Глава Минсельхоза Новосибирской области Шиндеров уходит в отставку: губернатор Травников назвал причины

Новосибирский губернатор объявил об отставке главы Минсельхоза региона Шинделова.

Источник: Комсомольская правда

Министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова отправят в отставку. Об этом на оперативном совещании правительства региона сообщил губернатор Андрей Травников.

«Объявляю об отставке моего заместителя, отвечающего за блок сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Андрея Викторовича Шинделова», — сказал он.

По словам Травникова, причиной увольнения стали «накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы». Губернатор подчеркнул, что при Шенделове Минсельхоз не вовремя доводил меры господдержки до сельхозпроизводителей, срывались программы комплексного развития сельских территорий. Кроме того, в области недостаточно обеспечивалась ветеринарная безопасность.

Кандидатуру нового министра согласуют уже 24 апреля.

Напомним, в марте министерство сельского хозяйства Новосибирской области объявило о введении режима ЧС в регионе. Причиной стали массовые случаи заражения крупного рогатого скота опасными заболеваниями — бешенства и пастереллеза.

Ограничительные меры в связи с выявлением бешенства и пастереллеза у КРС начали действовать 5 марта. В регионе запретили заниматься лечением больных животных, проводить ярмарки и выставки.